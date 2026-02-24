Посольство России заявило о пагубных последствиях новых санкций Британии

Посольство РФ в Великобритании заявило, что санкции британских властей против нефтегазовых компаний России ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков. В конечном итоге они вредят рядовым британцам и странам Глобального Юга, сообщили в дипмиссии.

«Отмечаем, что нападки на российские нефтегазовые компании ведут к дестабилизации мировых энергетических рынков, и в конечном счете бьют по местному бизнесу и кошелькам рядовых британцев, — говорится в комментарии посольства. — А тот факт, что под рестрикции попадают и многие структуры третьих стран, вредит энергобезопасности государств Глобального Юга» (цитата по «РИА Новости»).

В российском посольстве при этом заявили, что такие меры не приведут к желаемому Великобританией результату, поскольку она уже не является экономической сверхдержавой и «мастерской мира».

Сегодня британский Минфин расширил перечень санкций в отношении России на 297 позиций.

Среди прочих под новые ограничения попали девять российских банков, три структуры «Росатома», «Транснефть» и несколько предприятий по производству СПГ. После объявления санкций стоимость акций «Транснефти» просела на 1,45%.