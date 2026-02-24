Британия добавила в санкционный список по России 240 юрлиц и 50 судов

Великобритания расширила санкционный список по России. В него добавлены 297 новых позиций, следует из опубликованного во вторник документа. В санкционный список добавили семь человек, 240 юридических лиц и 50 судов.

Под новые ограничения попали девять российских банков: «Почта банк», «Точка Банк», Транскапиталбанк, «Абсолют-банк», «Синара», «Аверс», Ланта-банк, «Ак барс» и Фора-банк.

«Новые ограничения никак не повлияют ни на работу "Точка Банк", ни на обслуживание клиентов. Последние годы "Точка Банк" при работе с ВЭД делает акцент на национальных валютах разных стран. При этом с UK-контрагентами "Точка Банк" не работал. Клиенты банка, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчетов», — сообщили «Ъ» в «Точка Банке».

Также в санкционный список внесли три структуры «Росатома»: Rosatom Energy Projects, REIN Engineering, Rusatom Overseas, гендиректора «Росатом - Энергетические проекты» Андрея Рождествина и президента «Русатом Оверсиз» Илью Вергизаева.

Помимо этого под ограничения попали «Транснефть» и предприятия по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк» («Новатэка») и «Газпром СПГ Портовая».

В санкционный список вошла зарегистрированная в Польше компания Alliance Capital, а также 142 компаний из ОАЭ, 39 компаний из Китая, три — из Таиланда и две из Индии. Также британские власти ввели санкции против грузинских телеканалов Imedi TV и POSTV.