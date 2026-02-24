Директор Лувра ушла в отставку

Директор Лувра Лоранс де Кар, как и предсказывал «Ъ», подала президенту Франции Эмманюэлю Макрону заявление о своей отставке, сообщили французские СМИ. Прошение было удовлетворено. Президент назвал решение госпожи де Кар «ответственным шагом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лоранс де Кар впервые подверглась острой критике в октябре прошлого года после дерзкого ограбления Лувра. Тогда директор признала просчеты в работе, но заявила, что ошибки будут исправлены, и осталась на своем посту. Впоследствии в работе крупнейшего музея Франции обнаружились новые недочеты, а сотрудники начали бастовать, требуя увеличения зарплаты и улучшения условий труда. В начале февраля критика в адрес директора Лувра достигла апогея. Поэтому сегодня некоторые французские СМИ уже отметили, что объявление об отставке «не стало такой уж неожиданностью».

Евгений Хвостик