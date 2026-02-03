Директор музея портит картину

Лувр переживает свой самый тяжелый период за последние десятилетия. Музей, привыкший быть витриной мощи французской культуры, внезапно оказался зеркалом ее слабости. Чем грандиознее обещанные ему перемены, тем печальнее выглядит его нынешнее состояние, особенно после «ограбления века», ставшего символом системного сбоя. Директор музея Лоранс де Кар, мечтавшая дать Лувру второе дыхание, становится для него обузой. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Лувра Лоранс де Кар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Директор Лувра Лоранс де Кар

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Лувра с 2021 года Лоранс де Кар — креатура президента, и ее назначение подавалось как настоящий символ обновления. Первая женщина во главе великого музея, «лицо» «новой эпохи». Аристократка из герцогской семьи, известной с XIII века, она к тому времени была настоящей герцогиней музейного мира. Дочь журналиста и внучка писателя, специалист по искусству рубежа XIX–XX веков, она давно вышла на мировую художественную сцену.

Лоранс де Кар работала в агентстве France Museums, где занималась в том числе музейной коллекцией Лувра Абу-Даби, а также руководила двумя знаменитыми парижскими музеями — Оранжери и Музеем Орсе. Но в Лувре Лоранс Элизабет де Перюс де Кар показала себя скорее глашатаем громких проектов, чем директором конкретной институции.

При Лоранс де Кар главный музей Франции превратился в площадку для демонстрации политической воли и архитектурных амбиций, выразившихся в огромном проекте «Лувр — Новый Ренессанс» стоимостью около €1 млрд.

В январе 2025 года Лоранс де Кар обратилась к министру культуры Рашиде Дати с предупреждением о проблемах Лувра, который нуждается не просто в ремонте, но и в переосмыслении всей музейной машины. Президент Эмманюэль Макрон с удовольствием подхватил идею, объявив о грядущем обновлении, предусматривающем новые входы, новые залы и отдельную сценографию для «Моны Лизы». На презентациях все это выглядело эффектно, но имело и побочный эффект. Системные проблемы безопасности и эксплуатации были отодвинуты «на потом».

Слушания в Сенате, состоявшиеся после кражи, показали, что руководство музея знало о плачевном состоянии охраны. Недостатки камер, устаревшие пункты наблюдения, слабые компьютерные сети, хронический дефицит персонала не были тайной. Приоритет, однако, был отдан не защите коллекции, а имиджевому жесту, который должен был закрепить место Эмманюэля Макрона и Лоранс де Кар в истории Лувра. Сенаторы отметили тогда, что, жалуясь на недостаток финансирования, дирекция так и не использовала уже имеющиеся у музея средства для улучшения ситуации. Чего стоило установить хотя бы защитные решетки на хлипком окне XIX века. Это было сделано только после того, как в октябре 2025 года драгоценности короны бесследно исчезли из галереи Аполлона.

Кража, конечно, событие экстраординарное, непредсказуемое, как и последовавшие затем аварии, сбои в системе отопления, потопы в хранилищах или закрытие целой галереи из-за просевшего пола. Но вот ухудшения психологического климата в музее можно было бы избежать.

С середины декабря сотрудники Лувра регулярно бастуют, требуя увеличения штата, улучшения условий труда и пересмотра системы оплаты. Каждый день частичного или полного закрытия залов обходится в €300–400 тыс. и наносит изрядный репутационный ущерб и музею, и Парижу, и Франции.

После ограбления Лувра Лоранс де Кар оказалась под шквалом критики. Она сразу же подала прошение об отставке министру культуры Рашиде Дати, однако та его не приняла. Ее покровитель Эмманюэль Макрон также подтвердил ей свою поддержку. Хотя де Кар и вынуждена была объясняться и в Сенате, и перед журналистами, она пока что сохранила пост президента Лувра. Однако ее уход, добровольный или вынужденный, кажется весьма вероятным.

Новые заявления министра культуры Рашиды Дати о «проблеме управления» в Лувре звучат как публичный приговор. Туманные обещания Дати «принять меры в ближайшее время» лишь усиливают это ощущение. Заговорили о том, что вскоре в музей будет направлен специальный правительственный комиссар Филипп Жост, жесткий администратор, который сумел недавно завершить реставрацию Нотр-Дама в отведенную президентом пятилетку. Однако назначение Жоста пока откладывается, возможно, до того момента, когда прояснится ситуация в самом Министерстве культуры. Министр Рашида Дати готовится к штурму мэрии Парижа — ей сейчас не до Лувра, но для Лоранс де Кар это, скорее всего, лишь отсрочка. Наблюдатели открыто обсуждают неудачный финал блестящей музейной карьеры. Лоранс де Кар не повезло — пришлось стать символом не тех лучезарных проектов Лувра, на которые она так рассчитывала, а его нынешнего упадка.

Алексей Тарханов