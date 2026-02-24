Экс-банкир оказался без денег
Бывший глава ростовского филиала РСХБ Игорь Пятигорец заявил о банкротстве
Бывший руководитель ростовского филиала Россельхозбанка Игорь Пятигорец обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятельным. Указанная в заявлении сумма долгов экс-банкира составляет 150,7 млн руб. Ранее Ростовский облсуд обязал господина Пятигорца возместить Россельхозбанку ущерб, причиненный уголовным преступлением. Игорь Пятигорец свою вину не признал.
Сначала Игоря Пятигорца привлекли как свидетеля, а спустя два года после его ухода с должности предъявили обвинение в участии в хищении
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
В арбитражный суд Ростовской области поступил иск о признании банкротом экс-руководителя ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца. Информация об этом опубликована на сайте суда. Первое заседание назначено на 14 апреля.
В 2024 году Ростовский областной суд обязал Игоря Пятигорца возместить Россельхозбанку (РСХБ) ущерб, причиненный преступлением. Речь о хищении денег организации, в котором фигурант был признан виновным в 2023 году. Соучастниками этого деяния были признаны Анна Гетто и Вадим Жуков. Солидарно со всех троих по решению суда было взыскано 149,8 млн руб. Заявление Анны Гетто о признании ее банкротом также поступило в арбитражный суд.
По мнению юриста Группы публичных споров и защиты бизнеса юридической фирмы VEGAS LEX Михаил Шандро, если финансовая несостоятельность гражданина полностью или частично связана с обязательством о возмещении ущерба от преступления, то это не помешает суду открыть процедуру банкротства. Однако, списать «уголовный» долг по итогам процедуры не получится.
«Данный подход подтверждается судебной практикой. Верховный Суд РФ пришел к выводам, что задолженность, возникшая из преступления, не препятствует возбуждению дела о банкротстве и признанию должника банкротом. Но должник не вправе рассчитывать на освобождение от обязательств, возникших вследствие привлечения к уголовной ответственности», – пояснил господин Шандро.
Игорь Пятигорец возглавлял ростовский филиал Россельхозбанка в 2011-2017 годах. В 2017-м было возбуждено уголовное дело о хищении средств банка. Фигурирующие в уголовном деле три кредита были выданы в 2015 году двум сельхозпредприятиям, которые впоследствии не исполнили своих обязательств по возврату денег.
Сначала Игоря Пятигорца привлекли как свидетеля, а спустя два года после его ухода с должности предъявили обвинение в участии в хищении. Вместе с господином Пятигорцем обвиняемыми также проходили его бывшая подчиненная Анна Гетто и предприниматель Вадим Жуков.
В феврале 2023 года Усть-Донецкий районный суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Игорю Пятигорцу суд назначил восемь с половиной лет колонии, позже апелляционная инстанция Ростовского облсуда сократила ему срок на полгода. Суд зачел в срок время, проведенное Игорем Пятигорцем под стражей в период следствия и суда (поэтому фигурант уже вышел на свободу).
В суде Игорь Пятигорец вину не признал. Он заявлял об отсутствии доказательств его влияния на решения о выдаче кредитов, из-за которых было возбуждено уголовное дело. Также он отмечал, что решения об одобрении заявок на займы принимались коллегиально членами кредитного комитета, в работе которого он не участвовал.