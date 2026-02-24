В Краснодарском крае ожидается подъем воды в реках

В Краснодарском крае 25 февраля ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок на юго-западных притоках реки Кубань и реках черноморского побережья, за исключением территории Сочи, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Кроме того, за сутки прогнозируется повышение уровня воды на 0,4–0,6 м на Москве-реке у Коломны, реке Сосна у Ельца в Липецкой области и реке Евсуг у Петровки в Луганской Народной Республике. Превышение отметок выхода воды на пойму наблюдается на реках Кариан (Тамбовская область), Волга (Астраханская область), Оскол (Белгородская область), Псел (Курская область), Кальмиус и Кальчик (ДНР) и Евсуг (ЛНР).

На реке Нижний Выг у Беломорска в Карелии и реке Деркул у Беловодска в ЛНР уровень воды достиг неблагоприятных отметок, на реке Айдар на участках Белолуцка и Новоселовки — опасной отметки.

Вячеслав Рыжков