Стармер допустил участие Британии в кредите ЕС для Украины на €90 млрд

Великобритания может присоединиться к кредитной линии Евросоюза на €90 млрд для Украины. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на встрече лидеров так называемой «коалиции желающих».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

«Есть неплохой прогресс в планировании этого кредита, что может позволить Великобритании получить доступ к программе кредитования и стать ее частью, чтобы помочь Украине получить то, что ей нужно», — сказал господин Стармер (цитата по «РИА Новости»).

Лидеры ЕС согласовали беспроцентный заем для Украины в декабре 2025 года. Средства привлекут через заимствования на рынках капитала под гарантию бюджета союза без использования российских активов. Погашение предусмотрено при выплате Россией репараций Украине.

Общий объем кредита разделят на две части: €60 млрд направят на военные закупки, €30 млрд — на поддержку бюджета. Первый транш планируют перечислить в начале второго квартала 2026 года. 11 февраля Европарламент одобрил решение большинством голосов: 458 депутатов поддержали инициативу, 140 высказались против. Голосование стало завершающим этапом утверждения программы.

