Суд отказал в обнулении результатов торгов по продаже Ирбитского молзавода

Суд признал законной приватизацию 25% акций АО «Ирбитский молочный завод», отклонив иск ООО «Маслозавод Нытвенский» в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде, следует из картотеки суда. Истец просил признать недействительными результаты аукциона, но его требования были полностью отклонены.

Напомним, в начале прошлого года принадлежавшие Свердловской области 25% акций АО «Ирбитский молочный завод» выкупила компания «СмартПроект», которая в результате за год увеличила свой пакет до 74%. Пермское предприятие — «Маслозавод Нытвенский» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к министерству по управлению госимуществом Свердловской области и АО «Смартпроект». Прикамский производитель молока требовал признать недействительным аукцион.

Представители предприятия утверждали, что его заявка на участие в аукционе была незаконно отклонена из-за отсутствия задатка, хотя средства в размере 134 млн руб. были зачислены на счет торговой площадки «Сбер-АСТ».