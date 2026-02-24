Ford отозвал более 400 тыс. внедорожников Explorer из-за дефекта задней подвески

Компания Ford Motor отзывает 412 774 внедорожника Explorer в США из-за проблемы с тягами схождения задней подвески. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Поломка механизма может привести к потере управления. Надзорное ведомство рекомендовало автопроизводителю бесплатно заменить дефектные механизмы в отозванных автомобилях.

Кроме того, компания Ford должна отозвать 40 655 автомобилей в США из-за неисправностей аккумуляторов и дефектов педалей тормоза, которые повышают риск аварии, отмечается в публикации.

В ноябре 2025-го Ford отозвала почти 1,45 млн автомобилей из-за проблем с зеркалом заднего вида. В их числе были модели Explorer. В июне того же года компания приостановила эксплуатацию 850 тыс. автомобилей из-за дефекта топливной системы.