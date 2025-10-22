Ford отзывает 1,45 млн автомобилей из-за проблем с зеркалом заднего вида

Компания Ford Motor объявила об отзыве в США почти 1,45 млн автомобилей для устранения проблем с камерой заднего вида. Как сообщает Reuters, это касается моделей Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta, C-Max, Taurus, Fusion, Lincoln MKT и MKZ 2015–2020 годов выпуска.

Поводом к отзыву стало обращение Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), которое указало на множество жалоб со стороны владельцев автомобилей производства Ford Motor на некорректно работающую камеру заднего вида. В некоторых случаях, как утверждали автовладельцы, камера давала изображение в искаженном виде, иногда его не было видно вовсе или оно дрожало, что повышает риск ДТП.

В этом году это уже не первый отзыв Ford Motor. Так, в июне компания отзывала 850 тыс. автомобилей из-за дефекта топливной системы.

Алена Миклашевская