Стоимость долгосрочной аренды в Краснодаре в январе снизилась на 8%

В российских городах-миллионниках в начале 2026 года увеличилось предложение квартир для долгосрочной аренды. Как следует из данных сервиса «Авито Недвижимость» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), за исключением Москвы и Краснодара, рост числа доступных объектов за год зафиксирован практически во всех крупнейших городах.

Наиболее заметная динамика отмечена в Екатеринбурге, где объем предложения в январе вырос на 86% по сравнению с тем же месяцем 2025 года. В Перми показатель увеличился на 63%, в Омске — на 37%, в Ростове-на-Дону — на 33%, в Челябинске — на 32%. Единственным рынком с отрицательной динамикой оказался столичный регион, где предложение сократилось на 3%.

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья по стране в январе составила 34,9 тыс. руб. в месяц, что на 1% ниже уровня годичной давности. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Челябинске (–9%), а также в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве (по –8%), в Перми (–5%). Среди миллионников минимальные средние ставки отмечены в Воронеже (25,3 тыс. руб.), Челябинске (25,6 тыс. руб.), Краснодаре (27,56 тыс. руб.), Волгограде (28 тыс. руб.) и Омске (28,3 тыс. руб.). В Краснодаре аренда студии в среднем обходится в 22 тыс. руб., однокомнатной квартиры — в 27 тыс. руб., двухкомнатной — в 37 тыс. руб., трехкомнатной — в 66 тыс. руб. в месяц.

В то же время интерес к долгосрочной аренде в целом по стране снизился. Рост спроса среди крупных городов зафиксирован лишь в Екатеринбурге (+9%) и Перми (+6%). Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры (56% запросов), двухкомнатные (34%) и студии (20%).

По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, на фоне смягчения условий по рыночной ипотеке в столице часть спроса перетекает с рынка аренды на рынок купли-продажи. Аналогичная тенденция наблюдается и среди собственников, некоторые из которых возвращаются к идее реализации жилья. При этом в большинстве миллионников объем предложения продолжает расти, а ликвидные объекты, особенно с удачным соотношением цены и локации, находят арендаторов в течение нескольких часов. Средний срок экспозиции квартиры на платформе в январе составляет около недели.