«Магнит» запустил распределительный центр за 10 млрд рублей в Подмосковье

ПАО «Магнит», зарегистрированное в Краснодарском крае, ввело в эксплуатацию новый распределительный центр в Московской области. Объем инвестиций в проект составил 10 млрд руб., сообщила компания в своем Telegram-канале.

Площадь логистического комплекса достигает 44 тыс. кв. м. Он включает специализированные зоны для хранения овощей и фруктов, а также камеру дозревания зеленых бананов. По данным ритейлера, центр рассчитан на обслуживание 630 магазинов и способен обрабатывать свыше 1 тыс. т продукции в сутки.

С распределительным центром уже сотрудничают 640 поставщиков, значительную долю среди которых занимают локальные производители и фермерские хозяйства. На объекте создано 875 рабочих мест, в дальнейшем штат планируется увеличить до 1,1 тыс. человек. В компании рассчитывают, что запуск нового РЦ позволит сократить логистическое плечо, повысить стабильность поставок ключевых категорий и расширить присутствие продукции подмосковных производителей в сети.

По собственным данным, «Магнит» входит в число крупнейших продовольственных ритейлеров страны и развивает мультиформатную модель, объединяющую магазины у дома, супермаркеты, аптеки и дрогери. На 30 июня 2025 года сеть насчитывала 32,6 тыс. торговых точек в 72 регионах России. Логистическая инфраструктура включает 55 распределительных центров и 7,8 тыс. грузовых автомобилей.

Согласно данным СПАРК, компания зарегистрирована в 2003 году. По итогам 2024 года чистая прибыль ритейлера составила 63,7 млрд руб.

