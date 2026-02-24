Разовая выплата контрактникам Липецка выросла до 600 тысяч рублей

С 1 февраля в Липецке муниципальная часть единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны увеличилась с 500 тыс. до 600 тыс. руб. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета на сегодняшней сессии.

В то же время в Липецкой области выросла региональная выплата — с 850 тыс. до 1 млн руб. При этом для тех, кто заключает контракт на службу в подразделения БПЛА, поддержка была увеличена до 1,5 млн руб.

Региональная часть единовременной выплаты прошлой осенью выросла в двух регионах Черноземья — в Воронежской (до 2,1 млн руб.) и Тамбовской (до 2,6 млн руб.) областях.

Кабира Гасанова