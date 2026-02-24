Снижение интереса к аренде гостевых домов в Краснодарском крае достигло 60%

На Кубани снижение спроса на аренду гостевых домов составило около 60%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил председатель комитета по социально-трудовым отношениям ККО «Опора России» в Анапе Кирилл Ирченко.

По его словам, в 2025 году черноморские курорты столкнулись с серьезным спадом туристического потока. Ситуация затронула не только сферу туризма, но и смежные отрасли в регионах — от общепита до розничной торговли. Ключевым фактором эксперт называет экологическую ситуацию в Анапе, которая отпугнула отдыхающих и повлияла на восприятие всего черноморского направления. В результате Сочи и Абхазия, рассчитывая на перераспределение турпотока, подняли цены — но ожидаемого наплыва гостей не случилось.

За последние годы стоимость аренды номеров в гостевых домах резко выросла, при этом качество услуг не соответствует новым ценам: номерной фонд остался прежним, без ремонта, а уровень сервиса не изменился. По словам брокера гостевых домов и гостиниц Анастасии Веселовой, многие арендаторы брали объекты в работу, надеясь на прибыль, но в итоге работали в минус.

«Многие арендаторы бросали гостиницы посреди сезона (в июле) от безысходности: гостей было очень мало, а сдавать номера по цене, чтобы хотя бы отбить аренду, было невозможно»,— отмечает Анастасия Веселова.

Кирилл Ирченко говорит, что кризис привел к цепочке негативных последствий: это финансовые потери арендаторов: многие гостевые дома и гостиницы не смогли окупить затраты на аренду и содержание, сокращение рабочих мест, снижение доходов смежных отраслей и отток предпринимателей: часть бизнесменов перепрофилируется или уходит с рынка.

По его словам, ситуация 2025 года показала, что рост цен без улучшения качества услуг и учета экологической обстановки может привести к масштабному кризису. Туристический бизнес черноморских курортов, говорит эксперт, нуждается в пересмотре ценовой политики, обновлении номерного фонда, повышении уровня сервиса и восстановлении доверия туристов через улучшение экологической ситуации и прозрачности информации.

