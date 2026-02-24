Днем над Черным морем уничтожили два БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны 24 февраля с 9:00 до 14:00 по московскому времени перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, два аппарата были сбиты над территорией Республики Татарстан, еще два — над акваторией Черного моря. Все цели были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее в ночь на 24 февраля средства противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников над Краснодарским краем, еще 15 — над акваторией Черного моря и девять — над Азовским морем. Утром того же дня были уничтожены еще 12 беспилотных аппаратов над Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями.

Накануне сообщалось о ликвидации 29 крылатых дронов над территорией Краснодарского края, 18 — над Черным морем и 44 — над Азовским морем.

В Краснодарском крае внесли изменения в закон об административных правонарушениях. Теперь за распространение информации о террористических актах, диверсиях и атаках дронов предусмотрены штрафы. За публикацию данных, которые могут помочь определить местонахождение российских военных объектов или оценить последствия чрезвычайных ситуаций, гражданам грозит штраф от 1 до 3 тыс. руб. за первое нарушение и 5 тыс. руб. за повторное. Для должностных лиц штрафы составляют от 10 до 30 тыс. руб., а для юридических — от 50 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении должностные лица могут получить штраф в 50 тыс. руб., а юридические лица — до 300 тыс. руб.

Мария Удовик