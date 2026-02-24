Защита Бутягина просит суд в Варшаве отпустить его под залог

Защита российского археолога Александра Бутягина ходатайствует перед Окружным судом Варшавы об изменении меры пресечения с содержания под стражей на залог в размере 50 тыс. злотых, что в переводе по курсу на 24 февраля составляет около 14 тыс. долларов, и полицейский надзор, о чем на слушании рассказала судья Маданна Пекарская-Дронжек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Государственного Эрмитажа Александр Бутягин

Фото: Государственный Эрмитаж Археолог Государственного Эрмитажа Александр Бутягин

Фото: Государственный Эрмитаж

Заведующий сектором археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа был задержан в Варшаве 4 декабря 2025 года по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в незаконных раскопках на объекте культурного наследия «Древний город Мирмекий» в Керчи и нанесении ущерба в размере около 202 млн гривен.

В декабре суд арестовал Бутягина на 40 дней, а в январе мера пресечения была продлена до 4 марта 2026 года. Основанием стало наличие риска побега и обстоятельства выдвинутых обвинений.

Уголовное дело в отношении археолога возбудили на Украине еще 6 января 2022 года. В Москве задержание расценили как «правовой произвол» и «политизированную акцию». В январе по этой причине в МИД России был вызван посол Польши Кшиштоф Краевский, которому заявили решительный протест.

