Докопались

Российские археологи считают «откровенно политическим преследованием» арест в Польше их коллеги Александра Бутягина, произведенный по запросу Украины. Они называют «нелепым» обвинение в разрушении исторических памятников Крыма и напоминают, что господин Бутягин почти 30 лет вел раскопки на полуострове, скрупулезно соблюдая сначала украинское, а потом российское законодательство. По мнению археологов, реальная причина ареста — стремление Украины «показать, кто в Крыму хозяин». Они требуют «резкого ответа» на преследование коллеги, предупреждая, что в противном случае под угрозой ареста окажутся любые ученые, работавшие в Крыму после 2014 года. Российский МИД называет ситуацию «исключительно политической провокацией» и обещает добиваться скорейшего освобождения археолога.

Информация об аресте российского ученого в Варшаве появилась в публичном пространстве утром в четверг, 11 декабря. Польская радиостанция RMF24 сообщила, что «сотрудник Эрмитажа Александр Б.» был задержан Агентством национальной безопасности еще на прошлой неделе. «Он разыскивался украинцами за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму,— говорилось в сообщении RMF24.— Киев будет добиваться экстрадиции ученого, обвиняя его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. Ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен (376 млн руб.— “Ъ”)». Польское СМИ заявило, что российского ученого арестовали на 40 дней.

После этого российское посольство в Польше подтвердило, что 4 декабря в Варшаве был задержан секретарь Археологической комиссии Эрмитажа Александр Бутягин. Польские власти сообщили об этом только 9 декабря, подчеркнули в посольстве.

Уже на следующий день представитель дипломатического ведомства посетил ученого; тот сообщил, что «чувствует себя хорошо» и не имеет жалоб на условия содержания. «Мы совершаем все действия в отношении него через призму соблюдения всех прав человека, которые установлены в решениях Европейского суда по правам человека, а также согласно нормам международного права,— заверил польские СМИ представитель прокуратуры Варшавы Петр Скиба.— Мы ведем речь о человеке со всемирной славой в сфере археологических исследований, стипендиате государств Евросоюза, о человеке, который обладает огромными знаниями по Римской империи».

Александр Бутягин родился в 1971 году в Ленинграде. В 1993 году с отличием окончил исторический факультет ЛГУ, защитив дипломную работу по теме Мирмекия — античного города, основанного греками на берегу Керченского пролива (современный мыс Карантинный в черте города Керчь в Крыму). Специалист в области истории Северного Причерноморья, автор более 150 научных работ, известный популяризатор науки, востребованный лектор и куратор выставок. Ответственный секретарь археологической комиссии Эрмитажа, член ученого совета музея. Ассистент кафедры археологии Санкт-Петербургского государственного университета.

С 1999 года Александр Бутягин руководит работами российской Мирмекийской археологической экспедиции, исследующей остатки Мирмекия. После присоединения Крыма к РФ он продолжил вести раскопки на полуострове. В 2024 году Служба безопасности Украины заочно предъявила археологу обвинение по ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса страны — «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Тогда же СБУ заявила, что намерена объявить господина Бутягина в международный розыск за «разграбление украинского культурного наследия».

Представитель польской прокуратуры Петр Скиба заявил СМИ: «Мы получили от украинской стороны информацию о том, что этот человек может пребывать на территории Польши в конкретные дни в конкретных местах». Впрочем, это вряд ли можно назвать свидетельством успешной работы украинских спецслужб: Александр Бутягин сам анонсировал в соцсетях лекционный тур «Последний день Помпеи». 1 декабря он выступил в Праге, 2 декабря — в Амстердаме, а 4 декабря — в Варшаве. Еще одна лекция планировалась 5 декабря в Белграде.

«Украинская сторона пока еще не передавала ходатайство об экстрадиции. В то же время мы получили ходатайство о временном аресте и заверение, что просьба об экстрадиции также будет направлена» — так объяснил господин Скиба арест археолога.

Ситуация ожидаемо возмутила российских коллег господина Бутягина. «Это специалист высокого класса, который много лет работает в классической археологии. Он очень много сделал для изучения и Мирмекия, и вообще российского Причерноморья,— заявил “Ъ” руководитель Фанагорийской экспедиции Института археологии РАН Владимир Кузнецов.— Очень активный, разносторонний человек. Очень достойный ученый, участник многих конференций, в том числе международных. У него есть яркие, интересные находки».

Ученый подчеркнул, что Александр Бутягин всегда скрупулезно выполнял правила проведения археологических исследований. «Для раскопок нужно получать специальную лицензию, которая называется “открытый лист”. Когда Крым был в составе Украины, то это разрешение выдавало Министерство культуры Украины. И Александр Михайлович честно выполнял эти требования, никогда не нарушая правил,— рассказал Владимир Кузнецов.— А в 2014 году Крым стал российским, и теперь разрешение выдает Министерство культуры РФ под научным контролем Института археологии РАН. Поэтому Александр Михайлович продолжил раскопки в соответствии с этими правилами. Но все работы, которые ведутся в Крыму нашими специалистами, любыми, необязательно археологами, с точки зрения Украины считаются незаконными. И у них очень нелепый подход: раз человек ведет раскопки по российскому открытому листу, значит, он уничтожает памятник. Хотя это чушь и бред, ведь речь идет об известном археологе и его научной работе. Но для украинских властей это политический вопрос — показать, кто в Крыму хозяин. Это просто попытка наказать хоть кого-нибудь, чтобы другим ученым было неповадно там работать».

«Политическим произволом» назвали задержание своего сотрудника в официальном заявлении СПбГУ.

«Это абсолютно сфабрикованное политическое дело, которое не имеет ничего общего не только с наукой, но и нормальным человеческим общением ученых из разных стран. Мы имеем дело с настоящим правовым произволом и репрессиями»,— заявил «РИА Новости» директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

«Российские археологи работали в Крыму и будут вести исследования в Крыму на основании тех разрешительных документов, которые выдает Министерство культуры РФ. Украинской власти давно пора признать реалии»,— заявил ТАСС директор Института археологии РАН Николай Макаров.

«На протяжении всей своей профессиональной деятельности, вне зависимости от геополитических обстоятельств, Александр Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований, как юридические, так и этические»,— заявили “Ъ” в Эрмитаже. Там подтвердили, что господин Бутягин получал разрешение от государственных органов исполнительной власти сначала Украины, а с 2014 года — России. «Все археологические выезды оформлялись приказами по Государственному Эрмитажу и договорами. Все находки передавались по принадлежности — в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»,— добавили в Эрмитаже.

Археолог Владимир Кузнецов считает, что Россия должна дать «резкий ответ» на арест Александра Бутягина, «иначе все наши специалисты, работающие в Крыму, при выезде в страны типа Польши будут рисковать таким же задержанием и не дай бог выдачей в Украину».

Арест Александра Бутягина «вновь подтверждает актуальность нашего предупреждения об опасности поездок без острой необходимости россиян в Польшу и другие страны с недружественными режимами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что российские власти считает ситуацию «исключительно политической провокацией» и будут добиваться скорейшего освобождения археолога. «Правовым произволом» назвал ситуацию и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что «главное сейчас — добиться освобождения этого российского гражданина».

Александр Черных; Полина Пучкова, Санкт-Петербург