В Сочи ожидаются сильный ветер и волнение моря

В Сочи 25 февраля прогнозируется ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в утренние и дневные часы на участке Магри—Веселое ожидается усиление юго-восточного ветра. Местами его порывы могут достигать 15–18 м/с. В акватории Черного моря прогнозируется волнение с высотой волн 1,3–1,5 м, а также зыбь южного направления, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Специалисты советуют не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и иными потенциально неустойчивыми объектами. Также рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи воды в период усиления ветра и волнения моря. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений действует на территории Краснодарского края в течение суток 25 февраля. В регионе ожидаются сильные осадки, местами ливни в сочетании с грозой и порывистым ветром до 20 м/с.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и до конца суток 25 февраля в ряде районов края, за исключением муниципального образования город Сочи — зоны прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», прогнозируется неблагоприятный погодный комплекс: интенсивные дожди, грозы и усиление ветра.

Кроме того, на юго-западных притоках реки Кубань, а также на реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок и выше.

Синоптическая ситуация связана с влиянием периферии циклона, который выходит в западные районы Центрального федерального округа. В течение дня в Краснодарском крае сохранится облачная с прояснениями погода, местами возможны кратковременные дожди, при этом температура воздуха будет близка к климатической норме.

Мария Удовик