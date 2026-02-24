Полянский: с начала СВО страны НАТО передали Украине военной помощи на €126 млрд

С начала военных действий России на Украине страны НАТО передали Киеву прямой военной помощи на €126 млрд. Об этом заявил постпред при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский во время круглого стола «В поиске решения по урегулированию украинского кризиса: вызовы и возможности» в венском городе Хофбург, передает ТАСС.

Дмитрий Полянский

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости Дмитрий Полянский

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Сегодня Великобритания объявила о новом пакете помощи для Украины и расширила санкции в отношении России на 297 позиций. Лондон направит Киеву 20 млн фунтов на ремонт электросетей и создание дополнительных генерирующих мощностей, а также 5,7 млн фунтов на гуманитарную помощь жителям прифронтовых зон, эвакуацию и поддержку беженцев. Еще 30 млн фунтов выделят на поддержку правосудия. Правительство королевства сообщило, что украинские летчики начали обучение на британской авиабазе для получения квалификации инструкторов. Кроме того, Великобритания займется обучением медицинского персонала на территории Украины.

Под новые санкции Великобритании попали девять российских банков, «Транснефть», предприятия по производству сжиженного природного газа «Криогаз-Высоцк» и «Газпром СПГ Портовая», три структуры «Росатома» и другие организации. Всего ограничения коснулись 240 юрлиц, 50 морских судов и семи человек, в том числе гендиректора «Росатом Энергетические проекты» Андрея Рождествина и президента «Русатом Оверсиз» Ильи Вергизаева.