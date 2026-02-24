Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине

В годовщину начала военного конфликта России и Украины власти Великобритании объявили о новом пакете помощи для Киева. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Британия направит £20 млн на ремонт электросетей и создание дополнительных генерирующих мощностей. £5,7 млн выделят на гуманитарную помощь жителям прифронтовых зон, эвакуацию и поддержку беженцев. £30 млн выделят на поддержку правосудия.

В правительстве также заявили, что украинские летчики начали обучение на британской авиабазе для получения квалификации инструкторов. Это первый случай, когда Британия обучает украинцев для того, чтобы они могли сами могли учить других пилотов управлять вертолетами. Также Великобритания занимается обучением медицинского персонала на Украине.