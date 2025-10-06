У бывшего замглавы Росгвардии Стригунова арестовали имущество на 25 млн рублей

Суд арестовал имущество бывшего первого заместителя главкома Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Стоимость активов превысила 25 млн руб., сообщила пресс-служба военных органов СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель главкома Росгвардии Виктор Стригунов

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Бывший первый заместитель главкома Росгвардии Виктор Стригунов

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Господин Стригунов обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взяток. По версии следствия, в 2014 году МВД заключило госконтракт с ООО «СУ Ремстройторг» на строительство учебного центра в Кемеровской области. Генерал поручил возвести центр на участке, который был недалеко от аэропорта и не подходил для строительства. В результате центр не ввели в работу, ущерб превысил 2 млрд руб.

В 2012-2014 годах, как считает следствие, обвиняемый получал взятки от бизнесменов за покровительство при выполнении строительных госконтрактов. Всего, по данным следствия, господин Стригунов незаконно получил более 66 млн руб.

Виктор Стригунов находится в СИЗО с июля. Проверку в его отношении начали по просьбе главы Росгвардии Виктора Золотова. 4 октября суд взыскал с господина Стригунова и экс-замгубернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина 924 млн руб. по иску Генпрокуратуры — дело о возведении фортификаций на границе Белгородской области.

Подробнее — в материале «Ъ».

Никита Черненко