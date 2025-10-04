Суд взыскал 924 млн руб. со строителей фортификаций на границе с Украиной

Как стало известно «Ъ», Останкинский суд Москвы обратил в доход государства почти 1 млрд руб., взыскав эту сумму с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Такое решение было принято по иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову и бывшему заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину, а также к взаимосвязанным с ними лицам об обращении в казну коррупционного дохода. В казну отошла собственность на сумму 924 млн. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Экс-замдиректора Росгвардии Виктор Стригунов

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

Вместе с арестованным 23 июня заместителем губернатора Белгородской области Рустэмом Зайнуллиным ответчиками по иску надзорного ведомства, поданному в Останкинский райсуд Москвы, проходили начальник управления капитального строительства (УКС) региона Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Позже их количество увеличилось. В частности, к ним добавился бывший первый замглавкома Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов, который покровительствовал строителям.

Господа Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — расследование ведет следственный департамент МВД, Алексей Сошников проходит по делу свидетелем, а местонахождение Дмитрия Боровлева неизвестно. Виктор Стригунов решением 235-го гарнизонного военного суда в июле этого года заключен на два месяца в СИЗО в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и взятках.

В иске говорилось, что Рустэм Зайнуллин с января 2023 по декабрь 2024 года, по данным надзора, способствовал заключению с фирмой господина Петрякова ООО «Стройинвестрезерв» Сергея 24 договоров по укреплению границы на 1,011 млрд руб. Из этой суммы подрядчик получил аванс в размере 867,4 млн руб. При этом часть средств, более 25 млн руб., Сергей Петряков тут же потратил на личные цели — покупку квартиры площадью 68,3 кв. м в Москве, а также автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.

Всего с ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв» было заключено 26 соглашений на 1 млрд 139 млн руб., из которых 924 млн 873 тыс. руб. Сергей Петряков и Дмитрий Боровлев «получили благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова, утверждал надзор.

Дополнительными надзорными мероприятиями было также установлено, что к противоправному завладению бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений был причастен господин Стригунов, занимавший в период с 2020 по 2023 годы должность первого заместителя директора Росгвардии.

«Используя свое служебное положение и авторитет в политических кругах Белгородской области, он гарантировал Петрякову заключение между Управлением капитального строительства (УКС) и ООО "Стройинвестрезерв" договоров на строительство фортификационных объектов, беспрепятственное финансирование, отсутствие проверок со стороны уполномоченных органов контроля и надзора, а также подписание актов выполненных работ. Взамен указанных действий Петряков согласился перечислять чиновнику 10% от цены каждого договора», — говорилось в иске.

По данным Генпрокуратуры, с апреля 2023 по декабрь 2024 года Стригунов обеспечил заключение учреждением с ООО «Стройинвестрезерв» 21 соглашения на возведение заградительных сооружений на общую сумму 678 млн. 558 тыс. руб. Из бюджета организации было перечислено 576 млн. 370 тыс. руб.

«Тем самым Стригунов злоупотребил своим должностным статусом в целях личного обогащения, а Петряков вновь незаконно извлек прибыль за счет казны», — пришли к выводу прокуроры.

По сведениям надзора, впоследствии с апреля по ноябрь 2023 года доверенные лица Стригунова — Денис Корнилов и Вячеслав Автономов — вывели вышеназванную сумму через подконтрольные им организации «Элит», «Зевс», «Марка», «Хард Констракшн».

Мария Локотецкая