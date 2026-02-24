КПП на границе с Абхазией возобновил работу после отмены угрозы БПЛА

КПП «Псоу» на границе России и Абхазии восстановил работу после отмены угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) республики. Пропуск граждан и автотранспорта возобновили, все службы на границе работают в штатном режиме.

По данным СГБ, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Абхазии продолжают осуществлять мониторинг воздушного пространства и пресечение любых попыток нарушения границы с помощью дронов. Военное ведомство республики призвало граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности при обнаружении подозрительных объектов: не подходить к ним, не прикасаться и немедленно сообщать о находке в соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что один беспилотный летательный аппарат был сбит системой ПВО над селом Цандрипш Гагрского района. Дрон двигался с моря в сторону Адлерского района Сочи. Инцидент не привел к пострадавшим, а меры по отражению угрозы позволили восстановить безопасное функционирование пограничного пункта пропуска.

Работа КПП «Псоу» была временно приостановлена в связи с угрозой БПЛА, чтобы обеспечить безопасность граждан и сотрудников пограничной службы. После нейтрализации угрозы службы возобновили прием и оформление автотранспорта и пешеходов, а контрольные и проверочные процедуры ведутся в обычном режиме.

Сотрудники пограничного контроля продолжают проверять документы и транспортные средства, соблюдая все стандартные меры безопасности. В то же время силы ПВО и РЭБ остаются в состоянии повышенной готовности для предотвращения возможных новых нарушений воздушного пространства.

Мария Удовик