Арест организатора парома Трабзон—Сочи оставили без изменения после жалобы

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу на арест Сергея Туркменяна, директора компании «СВС Шиппинг», являющегося организатором паромных рейсов между турецким Трабзоном и Сочи. По данным «Ъ-Кубань», господин Туркменян обвиняется в незаконном выводе 22 млн руб. с использованием фиктивных документов и поддельных платежных поручений. Обвинение утверждает, что средства переводились с фирменных счетов с фиктивным назначением, в том числе якобы на закупку товаров по несуществующим контрактам. Сам господин Туркменян вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арест бизнесмена был наложен в конце прошлого года, а Центральный районный суд Сочи в январе продлил срок содержания под стражей. В случае признания виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) господин Туркменян рискует лишением свободы на срок до шести лет.

Параллельно компания «СВС Шиппинг» пыталась возобновить рейсы парома Seabridge между Трабзоном и Сочи. Летом и осенью 2025 года судно совершило несколько заходов к российскому морскому порту: сначала в тестовом режиме, затем с пассажирами. Однако разрешение на вход в порт Сочи так и не было предоставлено. 9 ноября паром вернулся в Турцию, а в начале декабря власти Краснодарского края подтвердили невозможность возобновления рейсов.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в обращении к Росморречфлоту указал на неподготовленность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. По его словам, морской вокзал находится в историческом центре города, где сосредоточено большое количество туристов, и движение дополнительного транспорта могло бы негативно сказаться на безопасности и курортной среде. Кроме того, пункт пропуска не оснащен необходимым оборудованием для контроля потенциально опасных и запрещенных грузов.

В середине декабря Росморречфлот официально закрыл морскую линию «Лидер Лайн», по которой планировалось выполнение рейсов парома Seabridge, окончательно лишив проект возможности функционирования. Таким образом, планы по регулярному сообщению между Сочи и Трабзоном остаются замороженными, а арест руководителя компании создает дополнительные правовые препятствия для восстановления морского сообщения.

Сейчас суды и регуляторные органы продолжают контролировать ситуацию, а проект «СВС Шиппинг» фактически заморожен. Пассажиры и инвесторы остаются без возможности воспользоваться паромной линией, а перспективы возобновления рейсов зависят от разрешения юридических и инфраструктурных вопросов.

Мария Удовик