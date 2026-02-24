Апелляция подтвердила право модели из Сочи на компенсацию и возмещение убытков

Краснодарский краевой суд подтвердил право жительницы Сочи на возмещение убытков и компенсацию морального вреда после некачественно выполненной пластической операции. Ранее Ленинский районный суд Краснодара постановил расторгнуть договор об оказании платных медицинских услуг с клиникой «Медист» и взыскать с учреждения значительные суммы, включая расходы на лечение и восстановление здоровья, неустойку, проценты и компенсацию морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Иск был подан в сентябре 2025 года. Истец указала, что операция, проведенная специалистами ООО «Медист» в декабре 2020 года, привела к стойкому обезображиванию лица и нарушению психоэмоционального состояния. Для восстановления здоровья женщине потребовался комплексный курс лечения с участием пластического хирурга, офтальмолога, невролога, косметолога, физиотерапевта и психотерапевта. Общие расходы составили более 3 млн руб., что подтверждено медицинскими и платежными документами.

Ранее Ленинский районный суд Краснодара признал хирурга виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и подтвердил факт оказания услуг ненадлежащего качества. В мае 2023 года суд обязал ООО «Медист» выплатить женщине компенсацию морального вреда и штраф.

В апелляционном порядке Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу клиники, но оставил решение без изменений, подтвердив обоснованность требований истца. Согласно постановлению суда, с «Медист» взысканы: уплаченные по договору средства в размере 270 тыс. руб., неустойка 270 тыс. руб., убытки 2,8 млн руб., проценты за пользование денежными средствами 940,7 тыс. руб., проценты на сумму убытков, компенсация морального вреда 50 тыс. руб., штраф 2,2 млн руб., а также расходы по уплате государственной пошлины 18,3 тыс. руб.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда подчеркнула, что решение районного суда является справедливым и полностью соответствует законодательству, и оно вступило в законную силу. Таким образом, модель из Сочи получила окончательное подтверждение права на полное возмещение понесенных финансовых затрат и морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг.

Решение суда подчеркивает ответственность медицинских учреждений за качество предоставляемых услуг и необходимость соблюдения профессиональных стандартов при работе с пациентами.

Мария Удовик