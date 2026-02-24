Организатор паромного рейса Трабзон—Сочи не смог обжаловать арест

Как стало известно «Ъ-Кубань», Краснодарский краевой суд отклонил жалобу на арест директора компании «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, обвиняемого в финансовых махинациях. Господин Туркменян является организатором рейсов парома Seabridge из турецкого Трабзона в Сочи.

По данным «Ъ», Сергея Туркменяна арестовали в конце прошлого года. Его обвиняют в незаконном выводе 22 млн руб. в теневой оборот с использованием фиктивных документов. Следствие утверждает, что подозреваемый изготавливал поддельные приказы о переводе денежных средств со счетов своей фирмы. Платежные поручения содержали ложные сведения о назначении платежей, в частности, упоминались фиктивные контракты на поставку товаров. Сергей Туркменян вину не признал.

23 января Центральный районный суд Сочи продлил срок содержания под стражей Сергея Туркменяна.

В случае вынесения обвинительного приговора по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный оборот средств платежей») бизнесмену грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Осенью прошлого года компания «СВС Шиппинг» объявила о возобновлении паромных перевозок между Сочи и Трабзоном на судне Seabridge. Паром предпринял несколько попыток захода в морской порт Сочи: сначала в тестовом режиме, а затем с пассажирами на борту. Однако судно так и не получило разрешения на вход в порт. 9 ноября паром вернулся в Турцию после отказа российской стороны допустить его в порт Сочи. В начале декабря власти Краснодарского края подтвердили невозможность возобновления работы Seabridge. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в обращении к Росморречфлоту указал, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. Глава региона сообщил, что пункт пропуска не оснащен необходимым оборудованием, что повышает риски провоза опасных и запрещенных грузов. Кроме того, морской вокзал расположен в историческом центре, где находится множество туристов; власти региона считают, что движение дополнительного транспорта на этой территории повредит курорту.

В середине декабря Росморречфлот закрыл морскую линию «Лидер Лайн», которая предусматривала выполнение рейсов паромом Seabridge по маршруту Трабзон—Сочи.

Наталья Решетняк