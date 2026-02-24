Выплату контрактникам в Ярославской области увеличили до 2 млн рублей

В Ярославской области военнослужащие будут получать 2 млн руб. за подписание контракта с Минобороны РФ. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале.

«Приняли решение об увеличении выплаты для военнослужащих, которые подписывают контракт с Министерством обороны и отправляются в зону специальной военной операции. Теперь бойцы от Ярославской области будут получать 2 млн руб.»,— написал губернатор.

О прошлом повышении размера выплаты господин Евраев сообщал 5 февраля. Тогда выплата выросла до 1,6 млн руб. и включала в себя 1 млн руб. от области, 400 тыс. руб. от федерации и 200 тыс. руб. от муниципальных образований.

В правительстве области подчеркнули, что в регионе создана единая система поддержки участников специальной военной операции и их семей. Все меры, включая льготы и выплаты, объединены в региональном законе и доступны на официальном портале правительства. Семьи военнослужащих по контракту освобождены от оплаты питания в образовательных учреждениях и детских садах, а также от транспортного налога. Они имеют приоритет при получении социальных услуг и ряд других льгот.

18 февраля мэрия Ярославля увеличила размер городской выплаты с 250 до 400 тыс. руб.