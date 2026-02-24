Великобритания ввела санкции против СПГ-заводов «Газпрома» и НОВАТЭКа

Великобритания внесла в санкционные списки среднетоннажные заводы СПГ на Балтике — ООО «Газпром (MOEX: GAZP) СПГ Портовая» и ООО «Криогаз—Высоцк». Первый завод принадлежит «Газпрому», второй — НОВАТЭКу (MOEX: NVTK) и Газпромбанку. Санкции включают заморозку активов и запрет на услуги по управлению активами. Судам, зафрахтованным этими заводами, запрещен заход в британские порты.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Великобритания сегодня расширила санкции против России. В общей сложности в черный список включили 240 юрлиц и 50 судов. Под ограничения подпали в том числе девять российских банков, а также два грузинских канала. Евросоюз пока не сумел согласовать 20-й пакет санкций, потому что вето на него наложила Венгрия.