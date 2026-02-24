Великобритания ввела санкции против двух грузинских телеканалов

Великобритания внесла в санкционный список грузинские телеканалы Imedi и POSTV. Британские власти считают, что эти каналы распространяют «заведомо вводящую в заблуждение информацию» о российской военной операции на Украине. Своими действиями каналы поддерживают действия,« дестабилизирующие Украину или подрывающие или угрожающие ее территориальной целостности», следует из пресс-релиза на сайте МИД.

Сегодня, в четвертую годовщину начала СВО, Великобритания расширила санкции против России. В санкционный список добавили 240 юрлиц и 50 судов. Под ограничения подпали, в частности, «Транснефть» и «Газпром СПГ Портовая». Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций, потому что вето на него наложила Венгрия. Она также не поддержала предоставление Украине военного кредита на сумму €90 млрд.