Белгородский губернатор: четыре года назад жизнь разделилась на «до» и «после»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал в своем Telegram-канале четвертую годовщину начала спецоперации. Он заявил, что для каждого 24 февраля 2022 года жизнь разделилась на «до» и «после».

Вячеслав Гладков отметил, что за это время экономика региона прошла период адаптации

Вячеслав Гладков отметил, что за это время экономика региона прошла период адаптации

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Глава региона отметил, что за этот период на долю жителей Белгородской области выпали тяжелейшие испытания. «Минометные, ракетные обстрелы, массированные атаки дронов, самое страшное — гибель мирных жителей, сотен мирных жителей, тысячи раненых, горе в семье, невосполнимые потери, ничем невосполнимые утраты»,— сказал господин Гладков. Он добавил, что экономика региона адаптировалась к работе в условиях обстрелов предприятий. Была перестроена работа медицинских и образовательных учреждений.

«Очень много сделано, но очень много еще предстоит сделать. Но уверен, что мы стали сильнее, мы уверенно идем к победе и за ценой не постоим. Как и всегда, все в едином строю»,— заключил Вячеслав Гладков.

Сегодняшнее совещание в правительстве Белгородской области началось с закрытого награждения участников спецоперации.

За минувшие сутки при обстрелах Белгородской области пострадали десять человек. Утром стало известно о гибели бойца подразделения «Орлан» из-за детонации дрона и об еще одном раненом. С начала СВО в регионе были повреждены 52 434 частных дома и квартиры, восстановлено 47 387.

Алина Морозова