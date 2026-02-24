Жилые дома Белгорода сильнее всего пострадали за неделю от атак ВСУ на регион

За неделю с 16 по 22 февраля в Белгороде 170 квартир и 11 частных домов получили повреждения в результате атак ВСУ. Об этом на заседании областного правительства 24 февраля доложил мэр города Валентин Демидов. Господин Демидов также уточнил, что после массированных обстрелов 22 и 23 февраля повреждены восемь частных домов, 42 квартиры в 16 многоквартирных домах (МКД), а также два социальных учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сейчас в работе у строителей находятся 663 объекта — 212 частных домов и 451 квартира. За прошлую неделю удалось восстановить плановое число помещений — 55. Столько же жилых объектов запланировали отремонтировать на этой неделе до 1 марта.

Кроме того, в областном центре повреждения за неделю получила 31 машина. Подготовлены документы на компенсации по 90 автомобилям, у экспертов на руках сейчас находятся еще 36 авто. Завершить работу планируют до 1 марта.

Помимо Белгорода наиболее сильно от атак ВСУ на минувшей неделе пострадал жилой фонд в Грайворонском (75 жилых помещений), Шебекинском (61) и Белгородском (16) округах.

Всего в регионе за неделю восстановили 137 жилых объектов. Повреждения получили 348 домов и квартир.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, с начала СВО в области было повреждено 52 434 объекта, а за это же время восстановлено 47 387.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с использованием как минимум 177 беспилотников и 14 боеприпасов. Ранены десять человек. Повреждены 35 жилых помещений и 38 автомобилей.

Денис Данилов