Аэропорт Сочи успел обслужить шесть рейсов до ввода новых ограничений

Аэропорт Сочи после почти суточного режима ограничений смог оперативно обслужить первые рейсы в течение 2,5 часа. За это время воздушная гавань приняла четыре рейса на прилет и обеспечила вылет двух судов. Среди прибывших рейсов были Smartavia 5N-545, S7 Airlines S7-6417, Fly One Armenia 3F-349 и «Россия» FV-6642. На вылет отправились Fly One Armenia 3F-350 и «Ямал» YC-9722, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Администрация аэропорта отметила, что службы готовы к восстановлению полетов в полном объеме и приложат максимум усилий для обеспечения оперативного обслуживания всех воздушных судов после снятия временных ограничений. Пассажиры информируются авиакомпаниями обо всех изменениях в расписании, а также могут отслеживать статус рейсов через онлайн-табло, сайт аэропорта и телеграм-бот.

Ранее аэропорт почти сутки не мог принимать и выпускать самолеты из-за решений Росавиации. Новые ограничения были введены на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в городе сработали сирены, а системы противовоздушной обороны приведены в активную готовность. Городской оперативный штаб призывает жителей и гостей Сочи сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности. Жителям прибрежных районов рекомендовано оставаться в глухих помещениях без остекления, использовать подвалы, подземные переходы или цокольные этажи.

Сотрудники экстренных служб напоминают, что использование автомобиля в качестве укрытия и нахождение у стен многоквартирных домов опасно. Очевидцам событий запрещено публиковать фото и видео происходящего, включая работу ПВО, сбитые или поврежденные БПЛА, действия оперативных служб и средства защиты объектов. Сигналы тревоги будут отменены только после официального подтверждения безопасной обстановки.

Мария Удовик