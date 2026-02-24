Глобальные 10-процентные пошлины на импорт в США вступили в силу

Глобальные пошлины в размере 10% на импорт иностранных товаров в США вступили в силу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на уведомление таможни США.

В ведомстве предупредили импортеров, что глобальные пошлины будут действовать 150 дней (до 24 июля 2026 года) для всех стран, если не предусмотрено исключений.

Как сообщил NBC чиновник в Белом доме, администрация президента работает над повышением тарифа до 15%. По его словам, для этого Дональд Трамп должен подписать отдельный указ, однако сроков источник не уточнял.

20 февраля Верховный суд США отменил пошлины президента Дональда Трампа, признав их незаконными. На следующий день господин Трамп подписал указ о введении дополнительных 10-процентных пошлин на импорт в отношении всех стран. После этого американский президент заявил, что повысит введенные пошлины с 10% до 15%.