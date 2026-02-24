Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глобальные 10-процентные пошлины на импорт в США вступили в силу

Глобальные пошлины в размере 10% на импорт иностранных товаров в США вступили в силу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на уведомление таможни США.

В ведомстве предупредили импортеров, что глобальные пошлины будут действовать 150 дней (до 24 июля 2026 года) для всех стран, если не предусмотрено исключений.

Как сообщил NBC чиновник в Белом доме, администрация президента работает над повышением тарифа до 15%. По его словам, для этого Дональд Трамп должен подписать отдельный указ, однако сроков источник не уточнял.

Верховный суд США отменил тарифы Трампа: что это значит и каковы последствия

Читать далее

20 февраля Верховный суд США отменил пошлины президента Дональда Трампа, признав их незаконными. На следующий день господин Трамп подписал указ о введении дополнительных 10-процентных пошлин на импорт в отношении всех стран. После этого американский президент заявил, что повысит введенные пошлины с 10% до 15%.

Новости компаний Все