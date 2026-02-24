СКР: причиной взрыва возле машины ДПС в Москве стал самоподрыв преступника

Причиной взрыва у служебного автомобиля ДПС на северо-востоке Москвы стал самоподрыв преступника, сообщил Следственный комитет России (СКР). Личность устроившего взрыв пока не установлена.

В СКР рассказали, что устанавливают иных лиц, которые могли быть причастны ко взрыву. Также допрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Сегодня с утра следователи осмотрели место ЧП.

Взрыв произошел сегодня около полуночи. На месте погиб сам преступник, взорвавший устройство, а также один из полицейских. По данным Mash, пострадавшие получили множественные осколочные ранения, они находятся в стабильно-тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.