Возле Савеловского вокзала восстановили движение после подрыва машины ДПС
Движение на площади возле Савеловского вокзала, где ночью взорвался автомобиль Госавтоинспекции, восстановлено, передает РЕН ТВ. По данным канала, обгоревшие автомобили увезли на экспертизу. СКР опубликовал видео с места ЧП, там работают следователи.
По данным «Ъ», здание Савеловского вокзала оставалось открытым после ЧП, но в нем было много сотрудников полиции. На площади было выставлено оцепление, периметр патрулировали сотрудники Росгвардии, работали криминалисты. Очевидцы сообщали о присутствии саперов.
Около полуночи произошел взрыв рядом с машиной полиции. Преступник, активировавший взрывное устройство, погиб на месте. Также жертвой стал один из полицейских, еще двоих госпитализировали. По данным Mash, пострадавшие сотрудники в стабильно-тяжелом состоянии, у них множественные осколочные ранения конечностей и тела.
СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств. На место взрыва приезжал глава МВД России Владимир Колокольцев.