В Москве сегодня снова ожидается снегопад

Москва сегодня окажется под влиянием циклона, выходящего в западные районы Центрального федерального округа. Он принесет новые снегопады, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в столице составит –2…–4°С, в Подмосковье ожидается –1…– 6°С. Снегопад в Москве сегодня начнется после девяти-десяти часов утра, уточнил господин Леус «РИА Новости».

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. По прогнозу Гидрометцентра, завтра в столице ожидается –1°С...–3°С, также будет небольшой снег, местами умеренный.

На прошлой неделе в Москве был побит 60-летний рекорд по высоте сугробов. Из-за снегопадов по всей России вырос спрос на такси и поднялись цены. В «Яндекс Такси» заявили, что снегопады и заторы увеличили длительность поездок в среднем на 30%, а на отдельных маршрутах — в два-три раза.

Подробности — в материале «Ъ» «"Тариф "Погодный"».