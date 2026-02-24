Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала, где погиб полицейский

Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл на место взрыва у Савеловского вокзала в Москве, где погиб полицейский. Информацию передает «РИА Новости». Как сообщили агентству в правоохранительных органах, следственные действия на месте взрыва продлятся до утра.

Взрыв на площади Савеловского вокзала произошел около полуночи, сообщало столичное МВД. По информации ведомства, к машине Госавтоинспекции, в которой находились два сотрудника, подошел неизвестный, после чего сдетонировало взрывное устройство. Человек, которого подозревают в подрыве машины, погиб на месте происшествия, заявили в МВД.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК).