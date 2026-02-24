Осужденный на 9 лет экс-глава управления имуществом МО РФ попросил об УДО

Бывший начальник Центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны РФ Андрей Нежигай обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении, следует из материалов Коптевского районного суда Москвы. Внимание на это обратило РБК.

Райсуд 4 декабря 2025 года уже удовлетворял аналогичную просьбу чиновника. Однако УДО обжаловала прокуратура, указав на то, что назначенный осужденному штраф в размере 30,3 млн руб. был выплачен лишь частично. 5 февраля Мосгорсуд отменил это решение и вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Экс-глава ФГКУ ЦТУИО Минобороны Андрей Нежигай в июне 2019 года был признан судом первой инстанции виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) в 2017 году в 15 млн руб. и осужден на девять лет колонии строгого режима.

Эрнест Филипповский