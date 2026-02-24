Ночью над Кубанью сбили 15 БПЛА

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края уничтожили 15 беспилотников. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани со ссылкой на Минобороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 23:00 до 07:00 мск. Над Краснодарским краем сбили 15 беспилотников, над акваторией Черного моря — 15, над территорией Республики Крым — 11, над акваторией Азовского моря — девять и один — над территорией Республики Адыгея.

Алина Зорина