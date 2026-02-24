Задорнов оценил выгоду России от решения суда по пошлинам Трампа

Бывший глава Минфина и банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что решение Верховного суда США, признавшего незаконными дифференцированные импортные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, играет на руку России. По его мнению, Вашингтон лишился тарифного рычага давления на страны, которые продолжают торговлю с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Задорнов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Михаил Задорнов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Россия в этой ситуации получает определенный бенефит,— пояснил господин Задорнов в беседе с РБК.— Теперь администрация США не может угрожать другим странам из-за их торговли с Россией, как это было до решения Верховного суда». Индивидуальные тарифы против конкретных государств лишились законодательной базы. Теперь для всех действует единая планка в 15%, превысить которую Белый дом не может без одобрения конгресса.

20 февраля Верховный суд США постановил, что президент превысил полномочия, применив для введения тарифов Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. В ответ Дональд Трамп сначала ввел дополнительные пошлины в размере 10% для товаров изо всех стран, а затем повысил их до 15%.

Господин Задорнов отметил, что главными выгодоприобретателями от решения суда стали Китай, Бразилия, Мексика, Канада, а также Вьетнам, Таиланд и Малайзия, для которых ранее были предусмотрены максимальные тарифы. В проигрыше, напротив, оказались ближайшие союзники США — Евросоюз и Великобритания: их пошлины выросли с 10% до универсальных 15%.