FedEx подала иск против властей США с требованием вернуть уплаченные пошлины

Логистическая компания FedEx обратилась в Суд международной торговли США с иском к правительству, требуя полного возмещения пошлин, уплаченных в рамках тарифов президента Дональда Трампа. Иск подан 23 февраля после того, как 20 февраля Верховный суд признал использование Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) незаконным.

Как сообщает The Wall Street Journal, в своей жалобе FedEx просит возместить сборы, взимавшиеся со всех отправлений, подпадавших под действие оспоренных тарифов, а также выплатить проценты.

20 февраля суд постановил, что право устанавливать пошлины принадлежит Конгрессу, а попытка обойти его через чрезвычайные полномочия нарушает принцип разделения властей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удар по экономическому трампизму».