Россия призвала США не наносить удары по ядерным объектам Ирана

Россия призвала США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

«Настоятельно рекомендуем Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации», — подчеркнул господин Любинский (цитата по сайту МИД России). Он добавил, что Россия готова содействовать возобновлению дипломатического процесса по иранской мирной ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности нанести удар по Ирану в случае отказа от заключения ядерной сделки. По данным The New York Times, Тегеран в таком случае может обратиться к союзникам с призывом к ответным действиям против американских целей в Европе и на Ближнем Востоке.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел 17 февраля при посредничестве Омана. Следующая встреча запланирована на 26 февраля в Женеве. Господин Трамп отвел Тегерану 10–15 дней для достижения соглашения.