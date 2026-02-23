Bloomberg: Уиткофф и Кушнер приедут в Женеву для переговоров с Ираном 26 февраля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер планируют приехать в Женеву, чтобы принять участие в очередном раунде переговоров с Ираном по ядерной сделке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и зять американского президента Джаред Кушнер

Фото: пресс-служба президента РФ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и зять американского президента Джаред Кушнер

Накануне министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке пройдет в Женеве 26 февраля. Оман на переговорах выступает посредником.

В тот же день Axios со ссылкой на американского чиновника писал, что третий раунд переговоров состоится, если правительство Ирана представит США в течение 48 часов подробное предложение по ядерной сделке. Reuters со ссылкой на источники писал, что в Белом доме все еще нет единой поддержки идеи начала военных действий с Ираном, несмотря на воинственную риторику президента США Дональда Трампа.

Президент США неоднократно обещал ударить по Ирану, если власти страны не согласятся на ядерную сделку. Предыдущая встреча делегаций двух стран состоялась 17 февраля при посредничестве Омана. Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.