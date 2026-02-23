Reuters: советники пытаются отвлечь Трампа от желания воевать с Ираном

В Белом доме все еще нет единой поддержки идеи начала военных действий с Ираном, несмотря на воинственную риторику президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Позиция главы Белого дома может плохо повлиять на результаты промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре, считают эксперты.

Помощники президента призывают его сосредоточиться на экономических проблемах страны. Представители избирательного штаба республиканцев, по данным Reuters, также хотят, чтобы господин Трамп обратить внимание на вопросы, которые бы не касались внешней политики. Экономические проблемы назвали ключевым вопросом в предвыборной кампании на закрытом брифинге министров, прошедшем на этой неделе без участия Дональда Трампа.

Эксперты, которых опросило Reuters, заявляют, что затяжной конфликт может ударить по рейтингам президента, в том числе потому, что он идет вразрез с его обещанием покончить с эпохой «вечных войн». Вместе с тем электоральная база и колеблющиеся избиратели больше обеспокоены инфляцией и стоимостью жизни, чем конфликтами за рубежом. К тому же, отмечает агентство, внешняя политика редко была решающим фактором для избирателей на промежуточных выборах, отмечает агентство.

Президент США неоднократно обещал ударить по Ирану, если власти страны не согласятся на ядерную сделку. Новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Женеве 26 февраля, предыдущая встреча делегаций двух стран состоялась 17 февраля при посредничестве Омана. Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки.

