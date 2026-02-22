МИД Омана подтвердил переговоры США и Ирана 26 февраля

Новый раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке пройдет в Женеве 26 февраля. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

«Рад подтвердить, что переговоры между США и Ираном назначены на этот четверг в Женеве, и мы полны решимости приложить дополнительные усилия для завершения сделки»,— написал Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х.

Сегодня о возможной встрече с представителями США в Женеве говорил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Axios со ссылкой на американского чиновника писал, что третий раунд переговоров состоится, если правительство Ирана представит США в течение 48 часов подробное предложение по ядерной сделке.

Предыдущий раунд переговоров прошел 17 февраля при посредничестве Омана. В Белом доме заявили, что по некоторым вопросам все еще остаются разногласия. Президент США Дональд Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки. На первом заседании «Совета мира» американский президент пригрозил властям исламской республики «плохими вещами», если Тегеран не заключит сделку в установленный срок.

