Активисты вывесили в Лувре фото принца Эндрю после допроса в полиции

Британская политическая группа Everyone Hates Elon разместила в парижском Лувре фотографию бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Об этом она заявила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicolas Coupe / Reuters Фото: Nicolas Coupe / Reuters

Активисты закрепили снимок в одном из залов галереи в воскресенье. На фотографии, сделанной фотографом Reuters Филом Ноблом, бывший принц сидит на заднем сиденье Range Rover после задержания в имении Сандрингем. Под рамкой размещена карточка с надписью: «Теперь он потеет».

Фраза отсылает к интервью 2019 года, в котором господин Маунтбеттен-Виндзор комментировал обвинения со стороны одной из жертв по делу Эпштейна. Та утверждала, что во время встречи в лондонском ночном клубе в 2001 году он «сильно потел». Бывший принц в интервью утверждал, что не может потеть по медицинским причинам.

Группа заявляет, что нацелена на «миллиардеров и их друзей-политиков», используя провокационные акции. Ранее она размещала в Лондоне плакаты с футболистами «Манчестер Юнайтед» и подписью: «Иммиграция сделала для этого города больше, чем когда-либо сделали миллиардеры-уклонисты от налогов» после заявлений крупнейшего акционера клуба Джима Рэтклиффа о том, что Великобритания «колонизирована» мигрантами.

Господина Маунтбеттен-Виндзора задержали 19 февраля в Норфолке по подозрению в ненадлежащем исполнении обязанностей на госслужбе. Он провел 11 часов в полиции и был отпущен. По данным The Observer, король Карл III разрешил передать следователям документы о деятельности бывшего принца.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна добралось до британской короны».