The Observer узнала о решении Карла III открыть полиции данные о бывшем принце Эндрю

The Observer: Карл III открыл полиции доступ к данным о бывшем принце Эндрю

Король Великобритании Карл III разрешил Букингемскому дворцу передать полиции документы, связанные с деятельностью бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и его контактами с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщила The Observer со ссылкой на источник в королевской семье.

Фото: Phil Noble / Reuters

«Мы заявили, что будем полностью и безоговорочно сотрудничать», — отметил собеседник после задержания брата монарха полицией Темз-Вэлли.

Во дворце не уточнили, планируются ли обыски в резиденции короля, где господин Маунтбеттен-Виндзор до 2022 года имел кабинет и апартаменты. Источник допустил, что высокопоставленные сотрудники «знали о действиях Эндрю и скрывали это».

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан 19 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Поводом стали опубликованные «файлы Эпштейна». В них указано, что в 2011 году, занимая пост спецпредставителя по торговле и инвестициям, он мог передавать конфиденциальную информацию Джеффри Эпштейну. Обвинения ему пока не предъявлены, однако статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна добралось до британской короны».

Принц в отставке

«Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я просто подвел семью»

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Принц Эндрю (второй справа) родился 19 февраля 1960 года. Как третий ребенок и второй сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа (справа) он в первые двадцать два года своей жизни занимал второе место в очереди на престол после своего старшего брата Чарльза (слева)

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

«Малыш просто очарователен. В конце концов он будет совершенно всеми нами избалован. Уверена в этом». В феврале 1960 года так писала королева Елизавета II о новорожденном сыне — принце Эндрю&lt;br> На фото: королева Елизавета II с принцем Эдвардом на руках, принц Эндрю и его отец принц Филипп, 1964 год

На фото: королева Елизавета II с принцем Эдвардом на руках, принц Эндрю и его отец принц Филипп, 1964 год

Фото: Fox Photos / Getty Images

В детстве няня звала принца Эндрю «Малышом Брюзгой», а отец, принц Филипп,— «Боссом» за любовь всем приказывать и добиваться, чтобы все было так, как он хочет. Однажды трое разозленных садовников в Виндзоре бросили мальчика в кучу навоза. А во время другой ссоры (с дворецким) уже сам Эндрю получил фингал &lt;br>На фото: королева Елизавета II и принц Эндрю на конных соревнованиях в Бадминтоне, 1973 год

На фото: королева Елизавета II и принц Эндрю на конных соревнованиях в Бадминтоне, 1973 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Одноклассники Эндрю рассказывали, что он запомнился им своей неутолимой страстью к скабрезным шуткам, за что получил прозвище «Смешила», а также уверенностью в собственной гениальности

Фото: Derek Hudson / Getty Images

В одном из интервью принц Чарльз сказал, что его брат Эндрю (справа) в молодости был похож на голливудского красавчика Роберта Редфорда. В прессе его называли «принцем-плейбоем» из-за слухов о многочисленных романах

Фото: Anwar Hussein / Getty Images

Принц Эндрю был завсегдатаем традиционной охоты, организуемой британскими аристократами. Больше всего он любил охотиться на гусей

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Еще в детстве Эндрю решил, что станет вертолетчиком. В 1979 году, после окончания школы, он отправился служить в королевский военно-морской флот, где его почти тут же отправили на обучение в летную школу Королевского военно-морского колледжа

Фото: В© Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Getty Images

Месяца оказалось достаточно, чтобы сделать из него стажера. Он подписал контракт с Министерством обороны на 12 лет. Еще несколько лет прошло на разного рода курсах

Фото: David Levenson / Getty Images

Наиболее значимой страницей военной карьеры принца Эндрю стало участие в Фолклендской войне 1982 года. Он служил пилотом вертолета на авианосце HMS Invincible, где выполнял задания по борьбе с подводными лодками и участвовал в поисково-спасательных операциях. В отставку он ушел в 2001 году

Фото: Vincent Yu / AP

Слева направо: принц Эндрю, леди Диана Спенсер и ее жених принц Чарльз на международном матче по поло Cartier на лужайке в Виндзоре, 1981 год. Через три дня Чарльз и Диана поженились

Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images

23 июля 1986 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась свадьба принца Эндрю и Сары Фергюсон. В день свадьбы королева наградила Эндрю титулами герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили

Фото: Derek Hudson / Getty Images

Их брак распался через десять лет после свадьбы, в 1996 году. «Принцессы не работают. Поэтому мы решили получить официальный развод, чтобы я могла работать»,— объясняла Сара в интервью&lt;br> На фото: герцогиня Йоркская Сара и принц Эндрю на показе мод в Торонто, 1987 год

На фото: герцогиня Йоркская Сара и принц Эндрю на показе мод в Торонто, 1987 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Капитан футбольной сборной Англии Алан Ширер (слева), принц Эндрю и тренер сборной Англии Кевин Киган (справа), 1999 год. Эндрю получил подписанную командой футболку в поддержку кампании «Жестокое обращение с детьми должно прекратиться»

Фото: Paul Hackett / Reuters

Принц Эдвард (справа) со своими братьями принцем Эндрю (в центре) и принцем Чарльзом в день своей свадьбы в Виндзорском замке, 1999 год

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Принц Эндрю приветствует маленьких детей во время визита в район Клонг Тоей в Бангкоке, 1999 год

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Дональд Трамп утверждал, что не знаком с принцом Эндрю. Этому противоречили совместные фотографии, на которых господин Трамп, его будущая супруга Мелания и принц Эндрю изображены вместе на курорте Мар-а-Лаго в 2000 году

Фото: Davidoff Studios / Getty Images

У принца Эндрю и Сары Фергюссон родились две дочери: принцесса Евгения (вторая слева) и принцесса Беатрис (справа)

Фото: UK Press / Getty Images

Отношения принцев Чарльза (слева) и Эндрю называли напряженными, но на публике сыновья Елизаветы II никогда не конфликтовали

Фото: Anwar Hussein Collection / ROTA / WireImage / Getty Images

Принц Эндрю на церемонии награждения победителей чемпионата Абу-Даби по гольфу, 2008 год

Фото: Caren Firouz / Reuters

С председателем КНР Си Цзиньпином на государственном банкете в Гилдхолле в Лондоне, 2015 год

Фото: Paul Hackett / Reuters

В 1999 году принц Эндрю познакомился с финансистом Джеффри Эпштейном (справа). В 2005 году родители 14-летней девочки из Флориды обвинили Эпштейна в том, что он склонил их дочь к интимной близости. Позже появились новые эпизоды и обвинения

Фото: Davidoff Studios / Getty Images

В 2010 году британские таблоиды впервые сообщили о том, что Эпштейн и принц Эндрю — друзья. Их заметили прогуливающимися по Центральному парку в Нью-Йорке

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Во время суда над Эпштейном одна из жертв, Вирджиния Джуффре, обвинила сына Елизаветы II в изнасиловании. Фото, на котором принц запечатлен с Вирджинией Джуффре стало главным и единственным доказательством его виновности. В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около $12 млн, но продолжал настаивать на своей невиновности

Фото: Rasid Necati Aslim / Anadolu / Getty Images

В 2023 году принц Гарри (на фото справа) стал первым членом королевской семьи, публично осудившим принца Эндрю. «Несмотря на то, что мой дядя был втянут в позорный скандал, обвинен в сексуальном насилии над молодой девушкой, никто даже не предложил снять с него охрану», — возмутился принц Гарри в своих мемуарах Spare («Запасной»)

Фото: Chris Jackson / Getty Images

В сентябре 2025 года лондонская Daily Mail сообщила, что принц Уильям (на фото слева) требует от отца — короля Карла III — прекратить все связи с принцем Эндрю из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном

Фото: Arthur Edwards - WPA Pool / Getty Images

В октябре 2025 года принц Эндрю объявил о добровольном отказе от всех королевских титулов и почестей, но этого оказалось недостаточно. Под давлением общественности и для защиты репутации монархии король Карл III инициировал официальный процесс лишения брата всех званий, титулов и почестей

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Среди опубликованных в 2026 году файлов по делу Эпштейна были фотографии бывшего принца Эндрю, склонившегося на четвереньках над лежащей на полу женщиной

Фото: Justice Department / Handout / Reuters

