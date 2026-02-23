Сын Роба Райнера отверг обвинения в убийстве родителей

Сын американского режиссера Роба Райнера Ник, обвиняемый в убийстве родителей, не признал себя виновным. Соответствующее заявление он сделал во время первого слушания в Верховном суде округа Лос-Анджелес, сообщают NBC News. Нику Райнеру предъявили обвинения в двух убийствах первой степени.

По версии следствия, 14 декабря 32-летний Ник Райнер нанес множественные ножевые ранения своим родителям — режиссеру Робу Райнеру и его жене, фотографу и кинопродюсеру Мишель Сингер Райнер.

Первое судебное заседание по этому делу должно было состояться 7 января. Однако его отложили после того, как адвокат Алан Джексон попросил отстранить его от дела. Затем общественный защитник округа Лос-Анджелес Кимберли Грин попросила отложить слушание.

По словам окружного прокурора округа Лос-Анджелес Натана Хохмана, основная часть материалов дела передана стороне защиты, хотя власти еще ожидают заключения судмедэксперта. Господин Хохман заявил, что прокуратура рассматривает возможность запросить для подсудимого смертную казнь.

Роб и Мишель Райнер были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе 14 декабря. Сообщалось, что они погибли от ножевых ранений. Вечером в тот же день по подозрению в убийстве власти арестовали их сына. Власти не раскрывают возможный мотив преступления. По данным СМИ, накануне трагедии Ник Райнер, который долгое время боролся с наркозависимостью, поссорился с родителями на праздничной вечеринке.