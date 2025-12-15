Голливудского режиссера Райнера вместе с женой убили в их доме в Лос-Анджелесе

Американский режиссер и актер Роб Райнер найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Там же нашли тело его жены Мишель, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По предварительным данным, оба погибли от ножевых ранений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роб Райнер с женой Мишель Райнер

Фото: Reuters Роб Райнер с женой Мишель Райнер

Фото: Reuters

Источники People утверждают, что в убийстве подозревают сына супругов Ника. В 2016 году он рассказывал, что с подросткового возраста страдает наркотической зависимостью и какое-то время был бездомным. По информации журнала, сейчас 32-летнего Ника допрашивают. Официально о каких-либо подозреваемых не сообщалось.

78-летний Роб Райнер за свою карьеру снял 30 фильмов, в том числе «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Несколько хороших парней» (1992), «Американский президент» (1995), «Пока не сыграл в ящик» (2007), «А вот и она» (2013). Помимо этого снялся в 90 фильмах и сериалах. Как актер известен по ролям в кинокартинах «Сбрось маму с поезда» (1987), «Неспящие в Сиэттле» (1993), «Клуб первых жен» (1996), «История о нас» (1999), «Волк с Уолл-Стрит» (2013), а также по сериалам «Студия 30» (2006–2013), «Новенькая» (2011–2018), «Когда мы восстанем» (2017), «Голливуд» (2020), «Медведь» (выходит с 2022-го).