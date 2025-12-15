Голливудского режиссера Райнера вместе с женой убили в их доме в Лос-Анджелесе
Американский режиссер и актер Роб Райнер найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Там же нашли тело его жены Мишель, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По предварительным данным, оба погибли от ножевых ранений.
Роб Райнер с женой Мишель Райнер
Фото: Reuters
Источники People утверждают, что в убийстве подозревают сына супругов Ника. В 2016 году он рассказывал, что с подросткового возраста страдает наркотической зависимостью и какое-то время был бездомным. По информации журнала, сейчас 32-летнего Ника допрашивают. Официально о каких-либо подозреваемых не сообщалось.
78-летний Роб Райнер за свою карьеру снял 30 фильмов, в том числе «Когда Гарри встретил Салли» (1989), «Несколько хороших парней» (1992), «Американский президент» (1995), «Пока не сыграл в ящик» (2007), «А вот и она» (2013). Помимо этого снялся в 90 фильмах и сериалах. Как актер известен по ролям в кинокартинах «Сбрось маму с поезда» (1987), «Неспящие в Сиэттле» (1993), «Клуб первых жен» (1996), «История о нас» (1999), «Волк с Уолл-Стрит» (2013), а также по сериалам «Студия 30» (2006–2013), «Новенькая» (2011–2018), «Когда мы восстанем» (2017), «Голливуд» (2020), «Медведь» (выходит с 2022-го).