Сыну режиссера Роба Райнера предъявили обвинение в убийстве родителей

Младшему сыну голливудского режиссера Роба Райнера предъявлено обвинение в убийстве своих родителей, сообщает Reuters. Тела супругов были обнаружены в их доме в прошедшие выходные.

32-летний Ник Райнер был арестован в 14 декабря. Через два дня окружной прокурор подал уголовную жалобу с двумя пунктами обвинения в умышленном убийстве. Нику Райнеру грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Власти не раскрывают возможный мотив преступления, отмечает Reuters. По данным СМИ, накануне трагедии Ник Райнер, который долгое время боролся с наркозависимостью, поссорился с родителями на праздничной вечеринке.

78-летний режиссер Роб Райнер был автором многих успешных голливудских фильмов. Среди его работ — «Когда Гарри встретил Салли», «Останься со мной», «Несколько хороших парней». Также он снимался в кино и сериалах: он сыграл в таких фильмах, как «Волк с Уолл-стрит», «Неспящие в Сиэтле», «Сбрось маму с поезда», «Пули над Бродвеем».